Мультижанровый спектакль «Дягилев навсегда» прошел в Национальном центре «Россия»
Мультижанровый спектакль «Дягилев навсегда», посвященный жизни и деятельности импресарио, прошел в Национальном центре «Россия» 28 апреля в рамках международного Открытого диалога «Будущее мира: Новая платформа глобального роста». Об этом сообщили в пресс-службе НЦ «Россия».
На собранном Дягилевым творческом наследии были воспитаны разные поколения, в его «Русских сезонах» нашли отражение в том числе музыка композиторов Модеста Мусоргского и Петра Чайковского, работы художников Николая Рериха и Александра Бенуа, выдающихся актеров и хореографов. Гостям мультижанрового спектакля представили фрагменты из знаменитых и ярких балетных и оперных номеров, в разные годы входивших в программу антреприз импресарио. Тайны личности Дягилева открыли через взаимодействие главного героя с персонажами-знаменитостями, основанное на воспоминаниях и исторических материалах.
Особенностью постановки стали мультимедийные декорации. Они создали эффект полного погружения в драматургическое повествование от звезд театра, оперы и балета.
В спектакле приняли участие в том числе актеры Дмитрий Соломыкин, Екатерина Крамзина, Сергей Белов, балерины Екатерина Первушина, Евгения Образцова, Анастасия Лименько, оперные певцы Аскар Абдразаков и Дарья Зыкова.
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