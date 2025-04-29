Дрон ВСУ сбили над музеем-заповедником Тургенева в Орловской области

Один из украинских беспилотников сбили накануне над территорией музея-заповедника писателя Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново». Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.

По словам губернатора, обломки дрона упали на открытом пространстве между домом-музеем литератора и оградой Тургеневского дуба.

«Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия орловского писателя не пострадало», — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Музей возобновит работу в штатном режиме после обследования места ЧП и заключения об отсутствии угроз. Губернатор поблагодарил пожарных, спасателей и Росгвардию за оперативную и слаженную работу.

Ранее Минобороны сообщило, что в Орловской области уничтожили семь беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

