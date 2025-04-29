В Пензе загорелся многоквартирный дом на площади 580 «квадратов»

Многоквартирный дом загорелся в центре Пензы, площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в здании с переменной этажностью в 2-3 этажа на улице Московская. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 06:00 мск.

«Выгорела квартира площадью 80 квадратных метров, выгорела кровля многоквартирного дома на площади 500 квадратных метров», - отметили в МЧС.

Никто не пострадал, пожар локализовали. К борьбе с огнем привлекли 41 специалиста и 12 единиц техники.

Ранее в многоэтажном доме на юге Москвы загорелись балконы, огонь распространился на 14-17 этажах, напоминает 360.ru. Были спасены пять человек.

