Доля России в мировой экономике выросла до 3,54%
Доля России в экономике мира выросла до 3,54% по итогам 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
Организация провела анализ, применив первую оценку ВВП России за прошлый год. Экономика РФ, рассчитанная по покупательной способности, составила $6,94 трлн. Годом ранее был зафиксирован показатель $6,48 трлн. Россия заняла четвертое место среди крупнейших экономик планеты.
Вклад РФ в мировую экономику увеличился с 3,49% до 3,54%. Это максимальный уровень с 2021 года, когда доля страны составила 3,64%.
Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что мировая экономика оказалась на критическом этапе, при этом российская демонстрирует устойчивость, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Елена Исинбаева задолжала перед ФНС 1,1 млн рублей
- Володин заявил, что Клишас трактует Конституцию «по-своему»
- Доля России в мировой экономике выросла до 3,54%
- В Пензе загорелся многоквартирный дом на площади 580 «квадратов»
- МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет
- СМИ: В Газе более 65 тысяч детей госпитализировали из-за недоедания
- Истребитель ВМС США упал в Красное море с авианосца Harry S. Truman
- В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене
- Над территорией России сбили 91 украинский беспилотник
- Маск спрогнозировал демографический кризис в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru