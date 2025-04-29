Доля России в мировой экономике выросла до 3,54%

Доля России в экономике мира выросла до 3,54% по итогам 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Организация провела анализ, применив первую оценку ВВП России за прошлый год. Экономика РФ, рассчитанная по покупательной способности, составила $6,94 трлн. Годом ранее был зафиксирован показатель $6,48 трлн. Россия заняла четвертое место среди крупнейших экономик планеты.

Вклад РФ в мировую экономику увеличился с 3,49% до 3,54%. Это максимальный уровень с 2021 года, когда доля страны составила 3,64%.

Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что мировая экономика оказалась на критическом этапе, при этом российская демонстрирует устойчивость, пишет 360.ru.

