«Морсы и смузи»: Врачи рассказали, как повысить иммунитет зимой

В период зимних холодов гражданам необходимо дополнительно укреплять иммунитет, чтобы не заболеть в сезон простуд, рассказал врач-терапевт и нутрициолог сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Александр Потиевский.

По его словам, в группе риска всегда находятся дети и пожилые люди, которые чаще страдают от ОРВИ. Врач посоветовал добавить в рацион витаминные напитки, чтобы успешно противостоять инфекциям.

«Каждый напиток должен содержать несколько компонентов, таких как фрукты, ягоды, травы и овощи; важно использовать свежие ингредиенты», - рассказал Потиевский, посоветовав до этого сдать анализ крови на витамины, чтобы точно определить, что нужно организму.

Если у человека наблюдается нехватка витамина B, ему советуют добавлять в смузи шпинат, укроп и мяту. Порцию витамина A можно получить из тыквы, сладкого перца, моркови, а также яблок. А самыми полезными в зимний период считаются морсы из северных ягод – например, морошка или клюква. В таких напитках содержатся сразу несколько групп витаминов.

При этом директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина добавила, что при употреблении подобных напитков следует учесть индивидуальные непереносимости и аллергии. При необходимости нужно обязательно обратиться к врачу, добавила специалист.

