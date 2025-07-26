Жительницы Японии установили рекорд по продолжительности жизни

Жительницы Японии в 40-й раз установили мировой рекорд по продолжительности жизни — 87,13 года (у мужского населения страны — 81,09 года). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения Японии.

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Вместе с тем мужчины из Японии занимают лишь шестое место по продолжительности жизни. В частности, они уступают норвежцам, швейцарцам и шведам.

Ранее кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков заявил, что продолжительность жизни человека за последние 200 лет увеличилась в среднем в два раза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравРекордДолгожительЯпония

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