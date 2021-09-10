Не дают вздохнуть. Психолог разоблачил недобросовестных работодателей

Работа должна доставлять удовольствие, хотя большинство людей воспринимают ее как «лямку». Так в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» социальный психолог Алексей Рощин отреагировал на исследование Райффайзенбанка, согласно которому почти две трети россиян (58%) раздражает работа. По его словам, труд в удовольствие – не только норма, это большое счастье.

«В идеале нужно ходить на работу, как на праздник. Так бывает далеко не со всеми, не всегда. Работа – от слова «раб». Труд – от слова «трудно». Соответственно, могут быть некоторые трудности. Когда идешь на работу, как на праздник - это здорово! Многие воспринимают работу как печальную необходимость, при которой тратятся силы, время, нервы. Причем это все только для того, чтобы выжить», - рассказал психолог.

Рощин отметил, что в последнее время напряжение на работе у людей нарастает по объективным причинам.

«Степень эксплуатации достаточно сильно вырастает. Особенно в России. На заводах стараются урезать обеденные перерывы, ставят камеры для слежки за сотрудниками, усиливают контроль. Недавно был скандал вроде бы в «хорошей» IT-фирме. Там куча народу ушла, уволилась, потому что они увидели, что их отслеживают. Эта потогонная система усиливается из-за ухудшения экономической ситуации. Люди видят, что размер эксплуатации увеличивается, им не дают буквально вздохнуть, конечно, им это не нравится, они не удовлетворены. Эти недружественные меры со стороны работодателя не способствуют ничему хорошему, в такой фирме будет постоянная текучка», - отметил Рощин.

Психолог считает, что политика многих российских компаний портит отношения между коллегами, поскольку фирмам не нужны сплоченные коллективы.

«Дружные коллеги могут выдвигать какие-то коллективные требования об улучшении условий их труда, о том, чтобы как-то уважались их права. Многие компании целенаправленно работают над тем, чтобы была достаточно конкурентная и злая атмосфера в коллективах, чтобы работники друг с другом не особенно дружили, периодически друг на друга доносили. Плюс в этой неблагоприятной ситуации идут постоянные сокращения. Изыскивается возможность, кого бы еще уволить, чтобы слегка увеличить отдачу от бизнеса. Сотрудники воспринимают друг друга уже не как коллеги, а как конкуренты. Начинается практика доносов, подсиживания. 30% людей сталкиваются с этим», - заявил психолог.

По мнению Рощина, настоящий профессионал не должен переживать и терпеть недостойное поведение коллег или работодателя, поскольку он всегда может найти новое место работы.

«Когда человек понимает, что легко найдет новую работу, он не боится, относится ко всему достаточно благодушно. Из-за этого у него меньше агрессии, а если он переживает из-за кредитов и прочего, тогда возникает негатив. Как правило, негатив идет из-за начальников, которые гнобят, требуют чего-то, стоят над душой. Но в сторону начальства эти эмоции опасно проявлять, себе дороже, поэтому раздражение чаще всего идет на коллег», - добавил психолог.

Рощин уверен, что многие россияне из-за проблем на работе хотят обратиться к психологу, но им просто не хватает на это денег. Также он советует не бояться уволиться, если находиться на работе совсем невмоготу.

«Уровень зарплат большинства россиян – на грани выживания. Гораздо больше, чем на западе уходит на еду – больше 50% дохода. К этому нужно добавить кредиты, коммунальные услуги и прочее. У них банально нет денег на психолога. Если работа не устраивает очень сильно, нужно просто уволиться и найти другую», - порекомендовал психолог.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что работа раздражает 58% россиян. При этом, ничего «не бесит» только 5% респондентов. Аналитики узнали, что почти половина из тех, кто сталкивался с раздражением на работе, назвали главным фактором эмоционального накала взаимоотношения с коллегами. Об этом заявили 46% опрошенных. Руководитель раздражает 34% опрошенных. Третье место в списке занимает необходимость носить маски.

