Названа оптимальная продолжительность сна

Сомнолог напомнил, что недосыпание отрицательно влияет на общее физическое состояние и рекомендовал компенсировать недостаток сна более длительным отдыхом по выходным. Однако отметил, что такое правило не должно войти в систему. Для нормального самочувствия необходимо соблюдать режим.

Если же человек спит больше нормы, но чувствует сонливость, ему, по мнению Пальмана, стоит обратиться к врачу. Подобные симптомы могут свидетельствовать о гиперсомнии, заболевании, связанном с депрессивным состоянием и другими физическими или психологическими отклонениями.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил в эфире НСН, сколько нужно спать для красоты.



