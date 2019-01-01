Названа оптимальная продолжительность сна
Александр Пальман, врач-сомнолог, рассказал, сколько времени человеку необходимо, чтоб выспаться.
«В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше). Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным», — заявил специалист.
Сомнолог напомнил, что недосыпание отрицательно влияет на общее физическое состояние и рекомендовал компенсировать недостаток сна более длительным отдыхом по выходным. Однако отметил, что такое правило не должно войти в систему. Для нормального самочувствия необходимо соблюдать режим.
Если же человек спит больше нормы, но чувствует сонливость, ему, по мнению Пальмана, стоит обратиться к врачу. Подобные симптомы могут свидетельствовать о гиперсомнии, заболевании, связанном с депрессивным состоянием и другими физическими или психологическими отклонениями.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил в эфире НСН, сколько нужно спать для красоты.
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