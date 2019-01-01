Сомнолог рассказал, сколько нужно спать для красоты

Британские ученые выяснили оптимальную продолжительность сна для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Они считают, что сон с 21.45 до 6.55 утра позволит снять накопленный заряд усталости и стресса.

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил в эфире НСН, почему оптимальная продолжительность сна у всех разная.

«Этот промежуток сна британские ученые не открыли, он был известен, потому что у нас генетически запрограммирована продолжительность сна. Поэтому я не могу сказать, что нужно спать именно так. Есть люди, кому нужно меньше времени, чтобы выспаться, а кому-то нужно больше 8 часов», - объяснил он.

Кроме того, важна не столько продолжительность сна, сколько соблюдение режима.

«Самый основополагающий момент в гигиене сна – это то, что нужно просыпаться в одно и то же время. Если нам надо на работу к 9 утра, то примерно в это же время, часов в 6.45 -7, все обычно и просыпаются. Важнее не во сколько, а просыпаться в одно и то же время. Тогда человек будет полноценно высыпаться и обеспечивать себе полноценный оздоравливающий, обеспечивающий красоту сон. В выходные и праздничные дни следует просыпаться в это же время», - прокомментировал ученый.

Ранее сомнологи отмечали, что большинство россиян страдает от недостатка сна. Сон продолжительностью менее семи часов в день может значительно повысить риск возникновения атеросклероза и, как следствие, инсульта.

