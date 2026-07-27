Медведев призвал ЕС запретить участникам СВО въезд

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что поддерживает идею о запрете участникам специальной военной операции на Украине въезд на территорию стран-членов Евросоюза.

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По его словам, необходимо упрашивать Брюссель поскорее сделать это, поскольку тогда миллионы россиян «на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про «чудесные европы» и будут люто ненавидеть все европейское».

Политик указал, что нужно добиваться именно такого отношения к Европе, которая является «злейшим врагом» России.

Ранее стало известно, что ЕС готовит ограничения на въезд для участников СВО с июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияЕвросоюзДмитрий Медведев

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