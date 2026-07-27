Медведев призвал ЕС запретить участникам СВО въезд

По его словам, необходимо упрашивать Брюссель поскорее сделать это, поскольку тогда миллионы россиян «на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про «чудесные европы» и будут люто ненавидеть все европейское».

Политик указал, что нужно добиваться именно такого отношения к Европе, которая является «злейшим врагом» России.

Ранее стало известно, что ЕС готовит ограничения на въезд для участников СВО с июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

