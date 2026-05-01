В Смоленской области сбили два украинских БПЛА
1 мая 202608:48
Юлия Савченко
Два беспилотника ВСУ уничтожили на территории Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
Дроны были ликвидированы силами ПВО Минобороны, отмечает RT.
«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», - написал Анохин на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, на местах падения обломков находятся оперативные службы.
Ранее в Минобороны рассказали, что минувшей ночью над территорией России перехватили и уничтожили 141 украинский БПЛА.
