Соловьёв не признал конфликт с Уткиным

«У меня конфликт? Первый раз слышу», - заявил телеведущий в беседе с Ura.ru. Соловьёв продолжает настаивать, что Уткин — «тяжелобольной человек», которому требуется помощь психиатра. По мнению Соловьёва, Уткин перестал понимать, что такое честь и достоинство. Телеведущий отмечает, что журналист не ответил на его вопросы о вымогательстве денег у руководителей футбольных клубов.

Соловьёв и Уткин ругаются с тех пор, как телеведущий решил прокомментировать критику Уткина по поводу действий государства в условиях эпидемии коронавируса. Тогда телеведущий назвал Уткина больным человеком, которому не удастся дискредитировать государство. Тот в ответ наградил Соловьёва обидными прозвищами, после чего стороны перешли к взаимным оскорблениям. Уткин вызвал Соловьёва на «словесный баттл», назвав «маршалом пропаганды», но телеведущий отказался и продолжил заочную перепалку, пригрозив при встрече «настучать по кумполу». Уткин со своей стороны пообещал, что не тронет оппонента и пальцем: «Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит».

Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН заявил, что уголовных дел из-за оскорблений в этом случае быть не может, но должно быть общественное осуждение. Тарло также выразил сожаление, что «Уткин унизился до уровня маргинала».

