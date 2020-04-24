«Мерзкая карлица». Уткин ответил на угрозы Соловьёва

Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной», - написал Уткин в своем твиттере. «Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», - резюмировал Василий.

Ране телеведущий выступил в видеокомментарии с угрозами физической расправы в адрес спортивного журналиста в ответ на его новое обращение. Он предупредил, что «разок врежет» Уткину, если окажется рядом с ним, даже несмотря на высокий рост Василия, пообещав для этого «подпрыгнуть».