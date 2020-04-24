«Мерзкая карлица». Уткин ответил на угрозы Соловьёва
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной», - написал Уткин в своем твиттере. «Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», - резюмировал Василий.
Ране телеведущий выступил в видеокомментарии с угрозами физической расправы в адрес спортивного журналиста в ответ на его новое обращение. Он предупредил, что «разок врежет» Уткину, если окажется рядом с ним, даже несмотря на высокий рост Василия, пообещав для этого «подпрыгнуть».
Приступ ярости Соловьёва вызвало новое видеообращение Уткина, опубликованное ранее. Спортивный комментатор повторил предложение о словесном баттле. Он также заявил, что Соловьев — далекий от народа фашист, «сидящий в бункере».
Уткин и Соловьев публично «собачатся» уже почти две недели. Перепалка началась после того, как спортивный комментатор подверг критике действия властей на фоне распространения коронавируса.
После посыпались взаимные оскорбления, Уткин вызвал своего визави на баттл, однако Соловьев отказался.
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