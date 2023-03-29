Соловьёв напомнил Галкину о возрасте Пугачёвой

На одном из концертов шоумен попытался высмеять поддержавших спецоперацию на Украине Григория Лепса, Надежду Бабкину, Ларису Долину и Олега Газманова, указав на их возраст. Галкин назал их «кооперативом «Судорога», при этом отказался считать себя эйджистом.

Отвечая на насмешки Соловьёв напомнил юмористу, что он моложе своей 73-летней супруги Аллы Пугачёвой почти на 30 лет.

«Галкин, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена – и ему в голову ничего не приходит!» — заключил телеведущий.

Ранее депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил в своём Telegram-канале, что подал жалобу на Галкина, так как ему не понравилась шутка юмориста про журналистку Ольгу Скабееву, сообщает НСН.