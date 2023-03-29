Соловьёв напомнил Галкину о возрасте Пугачёвой
Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьев Live» резко ответил юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом), который пошутил над возрастом российских артистов.
На одном из концертов шоумен попытался высмеять поддержавших спецоперацию на Украине Григория Лепса, Надежду Бабкину, Ларису Долину и Олега Газманова, указав на их возраст. Галкин назал их «кооперативом «Судорога», при этом отказался считать себя эйджистом.
Отвечая на насмешки Соловьёв напомнил юмористу, что он моложе своей 73-летней супруги Аллы Пугачёвой почти на 30 лет.
«Галкин, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена – и ему в голову ничего не приходит!» — заключил телеведущий.
Ранее депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил в своём Telegram-канале, что подал жалобу на Галкина, так как ему не понравилась шутка юмориста про журналистку Ольгу Скабееву, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru