Соловьев заступился за Малышеву, которую захейтили за особняк в США

Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» попала под шквал общественной критики после того, как в сети появилась информация о наличие у неё зарубежной недвижимости.

Выяснилось, что Малышевой принадлежит дом стоимостью 6,5 миллионов долларов в пригороде Нью-Йорка. Также у неё есть две квартиры в самом американском мегаполисе - на Манхэттене. Их стоимость составляет 4,2 млн долларов.

Как заметил Соловьев, ему непонятна логика, почему Малышева, не состоящая на государственной службе, не имеет права владеть недвижимостью за рубежом. Он предложил её критикам столько же лет, сколько и телеведущая оставаться на волне популярности и делать высококачественные программы популяризации медицины.

