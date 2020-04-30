Соловьев заступился за Малышеву, которую захейтили за особняк в США
Журналист, телеведущий Владимир Соловьёв заступился за свою коллегу, врача-терапевта Елену Малышеву. На доктора медицинских наук ранее обрушилась критика из-за ее заграничной недвижимости. Как заявил Соловьёв URA.RU, Малышева много трудится и занимается предпринимательством, однако ее доход все равно на порядок ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах.
Телеведущий предложил сравнить доходы Малышевой с прибылью телезвезд в других странах. По его словам, это покажет, что Елена живёт относительно небогато.
Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» попала под шквал общественной критики после того, как в сети появилась информация о наличие у неё зарубежной недвижимости.
Выяснилось, что Малышевой принадлежит дом стоимостью 6,5 миллионов долларов в пригороде Нью-Йорка. Также у неё есть две квартиры в самом американском мегаполисе - на Манхэттене. Их стоимость составляет 4,2 млн долларов.
Как заметил Соловьев, ему непонятна логика, почему Малышева, не состоящая на государственной службе, не имеет права владеть недвижимостью за рубежом. Он предложил её критикам столько же лет, сколько и телеведущая оставаться на волне популярности и делать высококачественные программы популяризации медицины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью
- В Кремле допустили выплату пособия всем россиянам
- Закончились деньги. Названы причины роста популярности кредитов на самоизоляции
- Не только Петербург: Масочный режим охватил уже почти 20 регионов России
- Число случаев COVID-19 в России превысило 100 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru