Малышева о проблемах на «Первом канале»: У меня все хорошо!
Телеведущая рассказала НСН, что о финансовых трудностях «Первого канала» ей ничего не известно.
В СМИ появилась информация о том, что финансовые проблемы «Первого канала» достигли таких масштабов, что стоит вопрос о его закрытии. Об этом, в частности, сообщает Meduza со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Врач и телеведущая Елена Малышева, программы которой – «Здоровье» и «Жить здорово!» - выходят на «Первом канале», в свою очередь, заявила, что ей о подобном ничего не известно.
«Я понятия об этом не имею. Мы выходим в эфир, у нас все прекрасно», - заявила она в эфире НСН.
Ранее в эфире НСН телеведущий Владимир Познер подтвердил финансовые проблемы на «Первом канале», при этом заявив, что уж его программу не сократят ни в какой кризис.
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