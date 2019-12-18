Малышева о проблемах на «Первом канале»: У меня все хорошо!

В СМИ появилась информация о том, что финансовые проблемы «Первого канала» достигли таких масштабов, что стоит вопрос о его закрытии. Об этом, в частности, сообщает Meduza со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Врач и телеведущая Елена Малышева, программы которой – «Здоровье» и «Жить здорово!» - выходят на «Первом канале», в свою очередь, заявила, что ей о подобном ничего не известно.

«Я понятия об этом не имею. Мы выходим в эфир, у нас все прекрасно», - заявила она в эфире НСН.