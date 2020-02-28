Соловьев рассказал об авторе книги «2054: Код Путина»
Телеведущий Владимир Соловьев отметил в эфире НСН, что Александр Рар не делал целью создать документальный роман, но предпочел высказать свое индивидуальное мнение на происходящее в России.
Немецкий политолог-международник, член Валдайского клуба Александр Рар презентовал свою книгу «2054: Код Путина» в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве. По словам автора, книга рассказывает о двух разных эпохах: путинской России и России времен Ивана Грозного. Данную параллель Рар проводит неслучайно: в оба периода закладывался фундамент для будущего страны на несколько столетий вперед, были натянутые отношения с Европой, санкции и недопонимание. При этом политолог представляет читателю не только реалистичные даты и события, но и выдуманные, которые могут оказаться, по мнению автора, пророчествами о будущем.
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН рассказал, что Рар, с которым он хорошо знаком, подарил ему экземпляр своей книги, предупредив, что она не является документальной.
«Я надеюсь, взгляд будет субъективен и интересен. Господин Рар, бесспорно, является специалистом, который о России пишет много лет, великолепно говорит по-русски, хорошо знает политические особенности нашей страны. Он человек очень глубокий. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Книга, как я понял, не документальная, а совсем наоборот. Если кто-то вдруг пытается найти в ней откровение и истину в последней инстанции, то он точно это не найдет тех ответов, которые ищет. Если он желает ознакомиться с точкой зрения умного и необычного человека с не российским, немецким взглядом на действительность, то ему точно по адресу. Мне сам господин Рар книгу подарил, предупредил, что не надо рассматривать ее как документальную, и я отложил, на выходных буду читать», - добавил Соловьев.
На вопрос, что такое «код Путина», автор предпочел не отвечать. Вместо него вопрос прокомментировал глава ВЦИОМа Валерий Федоров, который написал предисловие к книге. «Разгадывать код Путина должен каждый читатель сам! Остается надеяться, что автор оставил в тексте достаточно ключей, чтобы это сделать», - указал он.
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