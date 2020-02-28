Соловьев рассказал об авторе книги «2054: Код Путина»

«Я надеюсь, взгляд будет субъективен и интересен. Господин Рар, бесспорно, является специалистом, который о России пишет много лет, великолепно говорит по-русски, хорошо знает политические особенности нашей страны. Он человек очень глубокий. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Книга, как я понял, не документальная, а совсем наоборот. Если кто-то вдруг пытается найти в ней откровение и истину в последней инстанции, то он точно это не найдет тех ответов, которые ищет. Если он желает ознакомиться с точкой зрения умного и необычного человека с не российским, немецким взглядом на действительность, то ему точно по адресу. Мне сам господин Рар книгу подарил, предупредил, что не надо рассматривать ее как документальную, и я отложил, на выходных буду читать», - добавил Соловьев.

На вопрос, что такое «код Путина», автор предпочел не отвечать. Вместо него вопрос прокомментировал глава ВЦИОМа Валерий Федоров, который написал предисловие к книге. «Разгадывать код Путина должен каждый читатель сам! Остается надеяться, что автор оставил в тексте достаточно ключей, чтобы это сделать», - указал он.

