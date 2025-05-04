Президент Кубы выехал в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил о своем скором прибытии в Москву, сообщают «Известия».

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Там он примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Он назвал это большой честью.

На параде 9 Мая, помимо лидеров стран СНГ, которые традиционно присутствуют на этом мероприятии, ожидается прибытие целого ряда зарубежных руководителей. В параде Победы в Москве 9 мая подтвердили участие лидеры 19 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: @AsambleaCuba
ТЕГИ:Москва9 МаяКуба

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