Президент Кубы выехал в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы

Там он примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Он назвал это большой честью.

На параде 9 Мая, помимо лидеров стран СНГ, которые традиционно присутствуют на этом мероприятии, ожидается прибытие целого ряда зарубежных руководителей. В параде Победы в Москве 9 мая подтвердили участие лидеры 19 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

