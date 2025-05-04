Зеленский раскритиковал Орбана за заявление о вступлении Украины в ЕС
Большинство жителей Венгрии выступают за вступление Киева в Европейский союз, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Суспильне».
Так он отреагировал на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана о возможности банкротства экономики Европы из-за финансовой и военной помощи Киеву. Зеленский сослался на опрос оппозиционной Орбану Партии уважения и свободы, согласно которому, 70% жителей Венгрии согласны со вступлением Украины в Евросоюз.
Президент Украины отметил, что венгерский премьер «делает очень опасные вещи», блокируя вступление Киева в ЕС.
По мнению Орбана, вступление Киева в ЕС создаст угрозу для Венгрии и обанкротит Будапешт.
Ранее стало известно, что Европейские политики предложили отобрать у Венгрии право голоса из-за ее антиукраинской позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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