Зеленский раскритиковал Орбана за заявление о вступлении Украины в ЕС

Так он отреагировал на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана о возможности банкротства экономики Европы из-за финансовой и военной помощи Киеву. Зеленский сослался на опрос оппозиционной Орбану Партии уважения и свободы, согласно которому, 70% жителей Венгрии согласны со вступлением Украины в Евросоюз.

Президент Украины отметил, что венгерский премьер «делает очень опасные вещи», блокируя вступление Киева в ЕС.

По мнению Орбана, вступление Киева в ЕС создаст угрозу для Венгрии и обанкротит Будапешт.

Ранее стало известно, что Европейские политики предложили отобрать у Венгрии право голоса из-за ее антиукраинской позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

