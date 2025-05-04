СМИ: Министр Минобороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая

Глава Министерства обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, не сможет участвовать в праздновании Дня Победы в России, сообщает India Today.

Президент Кубы выехал в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы

По данным журнала, вместо него мероприятие может посетить его заместитель Санджай Сет.

Ранее стало известно, что представлять Индию на Параде Победы в Москве будет глава Минобороны страны Раджнатх Сингх, так как премьер-министр Нарендра Моди не сможет приехать в Россию из-за теракта в Джамму и Кашмире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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