СМИ: Министр Минобороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая
4 мая 202506:01
Глава Министерства обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, не сможет участвовать в праздновании Дня Победы в России, сообщает India Today.
По данным журнала, вместо него мероприятие может посетить его заместитель Санджай Сет.
Ранее стало известно, что представлять Индию на Параде Победы в Москве будет глава Минобороны страны Раджнатх Сингх, так как премьер-министр Нарендра Моди не сможет приехать в Россию из-за теракта в Джамму и Кашмире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru