По данным издания, потребуется не менее десяти лет, чтобы извлечь выгоду из цепочки поставок США для получения желанных ресурсов. Поставки титана, графита и лития, которые важны для передового производства, отложены на далекое будущее. Горнодобывающие компании не стремятся попасть на Украину, так как в стране мало инвестиций. Кроме того, украинские источники не обладают ни одним из видов редкоземельных металлов, необходимых производителям США.

Ранее в Госдуме заявили, что сделка по ресурсам усилит зависимость Киева от США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

