В Telegram появились групповые звонки на 200 человек
В Telegram появилась функция, позволяющая совершать групповые звонки, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Они будут сверхзащищены не только сквозным шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы никто не мог тайно присоединиться в качестве слушателя. По словам бизнесмена, проверить зашифрованность звонка можно будет, как и в звонках между двумя пользователями — через совпадение эмодзи, которые показаны у них на экране. Во время звонков будет доступна функция трансляции своего экрана.
Ранее мессенджер Telegram начал превращение в видеоплатформу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru