В Telegram появились групповые звонки на 200 человек

Они будут сверхзащищены не только сквозным шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы никто не мог тайно присоединиться в качестве слушателя. По словам бизнесмена, проверить зашифрованность звонка можно будет, как и в звонках между двумя пользователями — через совпадение эмодзи, которые показаны у них на экране. Во время звонков будет доступна функция трансляции своего экрана.

Ранее мессенджер Telegram начал превращение в видеоплатформу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

