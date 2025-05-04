В Telegram появились групповые звонки на 200 человек

В Telegram появилась функция, позволяющая совершать групповые звонки, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram начал активно блокировать закрытые чаты с утекшими базами данных

Они будут сверхзащищены не только сквозным шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы никто не мог тайно присоединиться в качестве слушателя. По словам бизнесмена, проверить зашифрованность звонка можно будет, как и в звонках между двумя пользователями — через совпадение эмодзи, которые показаны у них на экране. Во время звонков будет доступна функция трансляции своего экрана.

Ранее мессенджер Telegram начал превращение в видеоплатформу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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