Футбольные сборные России и Ирана сыграют в Казани 29 сентября
Товарищеский мачт между сборными России и Ирана состоится 29 сентября. Об этом со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС) сообщает RT.
Уточняется, что встреча пройдёт в Казани на стадионе «Казань Арена» в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора национальной команды.
В РФС добавили, что игра будет учтена в рейтинге ФИФА, в котором команда Ирана в настоящее время находится на 22-м месте, а сборная России на 35-м.
Ранее о подготовке иранских футболистов к товарищескому матчу со сборной России заявил президент Федерации футбола арабской республики Мехди Тадж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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