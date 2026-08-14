Футбольные сборные России и Ирана сыграют в Казани 29 сентября

Уточняется, что встреча пройдёт в Казани на стадионе «Казань Арена» в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора национальной команды.

В РФС добавили, что игра будет учтена в рейтинге ФИФА, в котором команда Ирана в настоящее время находится на 22-м месте, а сборная России на 35-м.

Ранее о подготовке иранских футболистов к товарищескому матчу со сборной России заявил президент Федерации футбола арабской республики Мехди Тадж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

