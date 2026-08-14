«Есть куда стремиться»: Голикова назвала средний коэффициент рождаемости в РФ
Средний коэффициент рождаемости в России в настоящее время составляет 1,352. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В ходе рабочей поездки в Челябинск она пояснила, что суммарный коэффициент рождаемости - «это количество детей на одну женщину, находящуюся в репродуктивном возрасте».
«Должно быть 2,3, чтобы население просто оставалось постоянным - 2,1, а на сегодняшний день - 1,352. Соответственно, есть куда стремиться», - заключила вице-премьер.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович заявил «Радиоточке НСН», что проблема репродуктивного поведения и снижения рождаемости носит комплексный характер.
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