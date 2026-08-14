«Есть куда стремиться»: Голикова назвала средний коэффициент рождаемости в РФ

В ходе рабочей поездки в Челябинск она пояснила, что суммарный коэффициент рождаемости - «это количество детей на одну женщину, находящуюся в репродуктивном возрасте».

«Должно быть 2,3, чтобы население просто оставалось постоянным - 2,1, а на сегодняшний день - 1,352. Соответственно, есть куда стремиться», - заключила вице-премьер.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович заявил «Радиоточке НСН», что проблема репродуктивного поведения и снижения рождаемости носит комплексный характер.