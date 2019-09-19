Адвокат Устинова сообщил о переносе заседания
Адвокат Павла Устинова Анатолий Кучерена сообщил «Интерфаксу» о переносе даты заседания по делу его подзащитного.
По его словам, рассмотрение апелляции по делу Устинова, назначенное на 23 сентября, перенесено на следующий четверг.
Ранее НСН писала, что Анатолий Кучерена рассказал о первой встрече с Устиновым, чьи интересы он согласился представлять в суде накануне.
Напомним, резонанс дело актёра Павла Устинова, признанного виновным в причинении насилия представителю власти, приобрело после запущенного театральными деятелями флешмоба в поддержку артиста. Поводом для массовой поддержки Павла Устинова стало опубликованное в сети видео, на котором можно увидеть, что актёр не оказывает сопротивления при задержании. Следствие настаивает на том, что Устинов вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания на несогласованной акции протеста. Суд отказался приобщать видеозапись к делу. Павел получил приговор — 3,5 года в колонии общего режима.
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