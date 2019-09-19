Адвокат Устинова сообщил о переносе заседания

Напомним, резонанс дело актёра Павла Устинова, признанного виновным в причинении насилия представителю власти, приобрело после запущенного театральными деятелями флешмоба в поддержку артиста. Поводом для массовой поддержки Павла Устинова стало опубликованное в сети видео, на котором можно увидеть, что актёр не оказывает сопротивления при задержании. Следствие настаивает на том, что Устинов вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания на несогласованной акции протеста. Суд отказался приобщать видеозапись к делу. Павел получил приговор — 3,5 года в колонии общего режима.