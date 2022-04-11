Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР

«Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР», - говорится в сообщении.

Информация о том, что Соловьев якобы заменит Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР, распространилась в СМИ несколько дней назад.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход из жизни Владимира Жириновского стал очень серьезным вызовом для ЛДПР.

