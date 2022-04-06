Медведев заявил, что Жириновский неустанно боролся за авторитет России

По его словам, про умершего политика можно сказать три вещи. Жириновский был сердцем, а также главным и важнейшим актором политики созданной им ЛДПР, а также принял «мощнейшее участие в создании всей современной российской политики».

Также он отметил, что Жириновский «присущими только ему способами неустанно боролся за авторитет России».

«Жириновского любили и ненавидели. Восторгались и беспощадно критиковали. Равнодушных не было. И, наверное, не будет», - написал Медведев.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким политика и отметил, что о нём сохранят «добрую и светлую память», сообщает RT.

