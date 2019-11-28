Соловьев объяснил неприятие закона о домашнем насилии хитростью геев
Телеведущий рассказал в эфире НСН, почему выступает резко против закона о профилактике домашнего насилия.
Телеведущий Владимир Соловьев выступил против отдельного закона о «семейном насилии». В телеэфире журналист назвал законопроект, посвященный профилактике бытового насилия, ненужным, потому что применение силы в отношении человека может произойти где угодно, и конкретизировать условия, по его мнению, не стоит.
В беседе с НСН Владимир Соловьев уточнил, что важно создать в обществе атмосферу неприятия насилия в любом его виде.
«Мне сложно об этом судить, потому что сам текст закона я не видел. Но принципиально согласен с тем, что выделяется именно семейное насилие, учитывая, что наш Семейный кодекс не покрывает все хитрые формы существования. Например, когда формально, где есть два папы и усыновленный ребенок - это не семья. А насилие возможно», - поделился своим мнением журналист.
«С насилием надо разбираться, но нужно определить сам термин, иначе насилием можно будет называть все подряд».
Напомним, в России на фоне ряда «громких» дел с избиениями детей и женщин в семьях началась дискуссия о необходимости усилить борьбу с домашним насилием на законодательном уровне.
«Насилие ужасно? Да! Надо с ним бороться? Да! Надо с ним бороться разумно? Да! У нас достаточно законов? На мой взгляд – более чем! Главное – создание атмосферы нетерпимости к насилию в обществе! Но у нас же не в этом проблема, а в воспитании», - резюмировал Владимир Соловьев.
Сейчас законопроект о профилактике бытового насилия в семье сейчас проходит обсуждение и готовится к внесению в Думу. Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что это произойдет в ближайшие дни. Зимой 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье. В свою очередь российское правительство назвало масштабы домашнего насилия «сильно преувеличенными».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сенатор: Детскому питанию россиян не должны угрожать западные санкции
- На россиянина завели дело за разжигание ненависти к женщинам
- Пригожин призвал не считать деньги в кармане Ротару
- В Подмосковье продлили вакцинацию от гриппа
- В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности