Соловьев объяснил неприятие закона о домашнем насилии хитростью геев

Телеведущий Владимир Соловьев выступил против отдельного закона о «семейном насилии». В телеэфире журналист назвал законопроект, посвященный профилактике бытового насилия, ненужным, потому что применение силы в отношении человека может произойти где угодно, и конкретизировать условия, по его мнению, не стоит.

В беседе с НСН Владимир Соловьев уточнил, что важно создать в обществе атмосферу неприятия насилия в любом его виде.

«Мне сложно об этом судить, потому что сам текст закона я не видел. Но принципиально согласен с тем, что выделяется именно семейное насилие, учитывая, что наш Семейный кодекс не покрывает все хитрые формы существования. Например, когда формально, где есть два папы и усыновленный ребенок - это не семья. А насилие возможно», - поделился своим мнением журналист.