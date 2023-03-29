Соловьев назвал Бузову «слугой Сатаны»

Российский телеведущий Владимир Соловьев подверг критике певицу Ольгу Бузову и причислил ее к «слугам Сатаны». Об этом он заявил в своей передаче «Полный контакт», ее запись доступна на видеохостинге YouTube.

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По словам Соловьева, исполнительница стремится «искупить грехи». Бузова полагает, что раз она побывала на Донбассе, значит, ей снова можно «обсуждать свою жопу и сиськи, когда страна воюет», отметил телеведущий.

Помимо Бузовой, Соловьев назвал «слугами Сатаны, мерзкими, омерзительными, гадкими, вырожденцами» Ксению Собчак, Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), украинского лидера Владимира Зеленского и девушку, осквернившую в конце марта Вечный огонь в Саратове.

Ранее Соловьев обрушился с критикой на мобилизованных, недовольных экипировкой и условиями службы, и обвинил их в слабой подготовке к бою.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Ольга БузоваВладимир Соловьев

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