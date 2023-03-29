Соловьев назвал Бузову «слугой Сатаны»
Российский телеведущий Владимир Соловьев подверг критике певицу Ольгу Бузову и причислил ее к «слугам Сатаны». Об этом он заявил в своей передаче «Полный контакт», ее запись доступна на видеохостинге YouTube.
По словам Соловьева, исполнительница стремится «искупить грехи». Бузова полагает, что раз она побывала на Донбассе, значит, ей снова можно «обсуждать свою жопу и сиськи, когда страна воюет», отметил телеведущий.
Помимо Бузовой, Соловьев назвал «слугами Сатаны, мерзкими, омерзительными, гадкими, вырожденцами» Ксению Собчак, Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), украинского лидера Владимира Зеленского и девушку, осквернившую в конце марта Вечный огонь в Саратове.
Ранее Соловьев обрушился с критикой на мобилизованных, недовольных экипировкой и условиями службы, и обвинил их в слабой подготовке к бою.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru