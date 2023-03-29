Соловьев назвал Бузову «слугой Сатаны»

По словам Соловьева, исполнительница стремится «искупить грехи». Бузова полагает, что раз она побывала на Донбассе, значит, ей снова можно «обсуждать свою жопу и сиськи, когда страна воюет», отметил телеведущий.

Помимо Бузовой, Соловьев назвал «слугами Сатаны, мерзкими, омерзительными, гадкими, вырожденцами» Ксению Собчак, Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), украинского лидера Владимира Зеленского и девушку, осквернившую в конце марта Вечный огонь в Саратове.

Ранее Соловьев обрушился с критикой на мобилизованных, недовольных экипировкой и условиями службы, и обвинил их в слабой подготовке к бою.

