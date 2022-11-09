«А что ты сделал на полигоне?»: Соловьев обвинил мобилизованных в слабой подготовке к бою

Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на мобилизованных, недовольных экипировкой и условиями службы, и обвинил их в слабой подготовке к бою. Об этом журналист заявил в эфире «Соловьев Live».

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Ведущий отреагировал на высказывания мобилизованных в Казани, которые жаловались на плохую подготовку к участию в спецоперации на Украине.

«И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали», — заявил Соловьев.

Журналист добавил, что родственники военнослужащих, публикуя жалобы в Сети, работают на украинскую пропаганду.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВоеннослужащиеМобилизацияВладимир Соловьев
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