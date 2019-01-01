Солнце денег не даёт. Самые солнечные города России оказались неблагополучными

«Солнце добавляет счастья. Человек очень солнце зависим. Тучи нагнетают на него уныние, солнце прибавляет радости. Но ни солнце, ни тучи не добавляют денег в карман и товара в магазин, к сожалению. А вот эти регионы Хабаровский край, Бурятия — не из самых богатых. И как вы видите по голосованиям, протестные настроения там тоже есть. В Хабаровске в результате выборов выиграл представитель оппозиции (осенью 2018 года губернатором Хабаровского края стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал – прим. НСН). Это же не случайность. Поэтому сказать, что в этих регионах, экономическо-социальная ситуация блестящая, нельзя, она довольно сложная. В национальных республиках юга Сибири она давно сложная, она была и при советской власти сложная. В Хабаровском крае последние годы она довольно непростая. У людей уровень жизни прямо скажем не блестящий. У нас высокий уровень жизни из солнечных регионов только в солнечном Магадане. А во всех остальных солнечных регионах, как на Кавказе, так и в Сибири, он довольно сложный. Небогато и не предполагается», — рассказал политолог.

Отметим, что согласно рейтингу от компании «Медиалогия» самым счастливым регионом России является Москва, а на втором месте зиждется Санкт-Петербург. Тройку лидеров самых счастливых регионов замыкает Крым, за которым следует Краснодарский край, а затем Московская область. Специалисты при составлении рейтинга учитывали процент упоминаний региона в контексте «счастье» в соцсетях.

