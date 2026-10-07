Трамп анонсировал разговор с Путиным и скорое завершение конфликта

Конфликт Москвы и Киева движется к завершению, сообщил президент США Дональд Трамп на выступлении в штате Мэриленд.

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«Верьте или нет, так не выглядит, но это в действительности становится ближе [к завершению]», — заявил глава государства. Он указал, что прежде считал завершение конфликта относительно несложным, однако «и это тоже произойдет достаточно скоро».

Также Трамп анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о том, когда состоится беседа, он ответил: «очень скоро».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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