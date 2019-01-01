Из спецслужб в губернаторы и обратно

Редкий по нынешним временам случай ухода с поста эффективного губернатора. Сергей Морозов покинул должность временно исполняющего обязанности главы Астраханской области. Его отставку с формулировкой «по собственному желанию» принял президент Владимир Путин. Менее чем через год после назначения врио губернатора минувшим сентябрем. При этом высокопоставленные источники пояснили, что решение Морозова продиктовано «семейными обстоятельствами». До этого он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. А еще ранее – много лет работал в Федеральной службе охраны, где, по его собственным словам, взаимодействовал в том числе с президентом страны.

В спецслужбы он и вернется. Источники ведущих информагентств в один голос подтверждают назначение Морозова в одну из спецслужб. О какой именно структуре идет речь, не уточняется. Непонятно, правда, причем тут разговоры про семейные обстоятельства, когда столь очевидно спланированная утечка о его дальнейшей судьбе подразумевает скорее перевод на другую работу. На это обратил внимание в эфире НСН гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.