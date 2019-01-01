Из спецслужб в губернаторы и обратно
В Астраханской области на посту врио губернатора одного выходца из спецслужб сменил другой.
Редкий по нынешним временам случай ухода с поста эффективного губернатора. Сергей Морозов покинул должность временно исполняющего обязанности главы Астраханской области. Его отставку с формулировкой «по собственному желанию» принял президент Владимир Путин. Менее чем через год после назначения врио губернатора минувшим сентябрем. При этом высокопоставленные источники пояснили, что решение Морозова продиктовано «семейными обстоятельствами». До этого он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. А еще ранее – много лет работал в Федеральной службе охраны, где, по его собственным словам, взаимодействовал в том числе с президентом страны.
В спецслужбы он и вернется. Источники ведущих информагентств в один голос подтверждают назначение Морозова в одну из спецслужб. О какой именно структуре идет речь, не уточняется. Непонятно, правда, причем тут разговоры про семейные обстоятельства, когда столь очевидно спланированная утечка о его дальнейшей судьбе подразумевает скорее перевод на другую работу. На это обратил внимание в эфире НСН гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Его отставка очень мягкая, явно отставка с перспективой. Это именно перемещение. Не знаю, почему это перемещение нельзя было сделать в связи с переходом на другую работу, было бы еще проще. Может быть, просто должность не настолько высокая, чтобы это выглядело корректно для перехода на другую работу? Значит, его еще нельзя назначить на ту должность, на которую собираются. Но то, что он в обойме, это у меня не вызывает никаких сомнений»
Неполный год руководства Астраханской областью в качество врио губернатора принес Сергею Морозову весьма высокий кредит доверия жителей региона. По утверждению высокопоставленного источника «РИА Новости», рейтинг Морозова находился на уровне 57–58% и «он однозначно выигрывал выборы в первом туре». Между тем, именно сейчас наиболее удачный момент для того, чтобы дать возможность гарантированно одержать победу на осенних губернаторских выборах тому, кто сменит Морозова, - заметил Дмитрий Журавлев.
А сменил Сергея Морозова на посту врио главы Астраханской области в соответствии с указом президента Игорь Бабушкин. 49-летний уроженец Ярославской области – также человек военный и не чужой спецслужбам. Получив военное образование, он с 1992 года служил сначала в Вооруженных силах, а затем и в ФСБ, на командных постах. Позже работал замглавы Росимущества, с прошлого года – заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Так что заведенная традиция «генерал-губернаторства» в Астраханской области пока сохраняется.
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