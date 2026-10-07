Стало известно, кому перейдет мандат решившей покинуть Госдуму Ирины Елиферовой

Мандат депутата Ирины Елиферовой, решившей покинуть Госдуму после первых двух заседаний, перейдет бывшему главе Тывы и бывшему вице-спикеру Думы Шолбану Кара-оолу.

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Об этом сообщает РБК. Агентство ссылается на свои источники. Другие подробности не приводятся.

Елиферова, согласно официальным данным, переходит на другую работу. Она может стать первым депутатом нового созыва, который покинул Думу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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