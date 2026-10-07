Стало известно, кому перейдет мандат решившей покинуть Госдуму Ирины Елиферовой
7 октября 202605:01
Денис Постольский
Мандат депутата Ирины Елиферовой, решившей покинуть Госдуму после первых двух заседаний, перейдет бывшему главе Тывы и бывшему вице-спикеру Думы Шолбану Кара-оолу.
Об этом сообщает РБК. Агентство ссылается на свои источники. Другие подробности не приводятся.
Елиферова, согласно официальным данным, переходит на другую работу. Она может стать первым депутатом нового созыва, который покинул Думу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: Армения рискует потерять льготную цену на газ
- Стало известно, кому перейдет мандат решившей покинуть Госдуму Ирины Елиферовой
- Трамп анонсировал разговор с Путиным и скорое завершение конфликта
- В доход государства могут обратить имущество экс-первого вице-губернатора Кузбасса Телегина
- Глава РСПП Шохин не считает, что компромисс по налогу на сверхдоходы уже найден
- В Верховную Раду внесли законопроект об отказе на вступление в НАТО
- 2000 рублей в час: Россияне будут платить за охрану от медведей в лесах
- В ЯНАО будут платить по миллиону за сбитый дрон
- На Западе предупредили о росте цен на нефть до $200 из-за отсутствия запасов
- Посольство США в РФ предупредило американцев об угрозе чумы и призвало покинуть страну