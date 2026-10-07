Стало известно, кому перейдет мандат решившей покинуть Госдуму Ирины Елиферовой

Об этом сообщает РБК. Агентство ссылается на свои источники. Другие подробности не приводятся.

Елиферова, согласно официальным данным, переходит на другую работу. Она может стать первым депутатом нового созыва, который покинул Думу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».