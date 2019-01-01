Регионы России
Росгидромет также назвал самое ветреное место в стране. Им признан мыс Тайгонос в Магаданской области, где порывы ветра временами достигают 58 метров в секунду, или 208 километров в час.
Самый солнечный город в России нашелся в Бурятии
17 июня10:24
Самыми солнечными городами России оказались Улан-Удэ и Хабаровск. Об этом сообщил Росгидромет в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».
Специалисты выяснили, что среднегодовые показатели солнечного света в столице Бурятии составляют 2797 часов. В Хабаровске - 2449 часов, передает РИА ФАН.
Росгидромет также назвал самое ветреное место в стране. Им признан мыс Тайгонос в Магаданской области, где порывы ветра временами достигают 58 метров в секунду, или 208 километров в час.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pixabay.com