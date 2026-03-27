Лидер «Миража» заявил о помолодевшей аудитории группы
Аудитория группы «Мираж» в настоящее время сильно помолодела. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил лидер коллектива Алексей Горбашов.
Он отметил, что современной молодёжи «интересна музыка и эстетика 1980–1990-х», так как в тот период было «действительно много интересного», в том числе в музыке, в кино и в моде.
«Когда их спрашиваешь, откуда вы знаете песни группы «Мираж», чаще всего говорят: родители слушали, и нам нравится», — указал Горбашов.
Музыкант также добавил, что после концерта группы его 10-летний внук «ещё больше загорелся заниматься на пианино».
Ранее Горбашов рассказал, что сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены из-за авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лидер «Миража» заявил о помолодевшей аудитории группы
- Названы проблемы в создании аналога футбольного симулятора FIFA
- МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за атаки на «Русский дом»
- Москвичей пригласили на классические спектакли в современной интерпретации
- Захарова назвала причину агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы
- Медведев заявил об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации
- Путин: Россия никогда не отказывалась от отношений с Европой
- «Словоблудие!»: В Госдуме возмутились налогом на сверхприбыль
- «Рынок темщиков»: Лейблы бьют тревогу из-за засилья ИИ-контента
- Подпись Дональда Трампа появится на долларах