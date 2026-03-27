Лидер «Миража» заявил о помолодевшей аудитории группы

Он отметил, что современной молодёжи «интересна музыка и эстетика 1980–1990-х», так как в тот период было «действительно много интересного», в том числе в музыке, в кино и в моде.

«Когда их спрашиваешь, откуда вы знаете песни группы «Мираж», чаще всего говорят: родители слушали, и нам нравится», — указал Горбашов.

Музыкант также добавил, что после концерта группы его 10-летний внук «ещё больше загорелся заниматься на пианино».

Ранее Горбашов рассказал, что сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены из-за авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

