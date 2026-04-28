Суд отклонил жалобу по делу о песнях «Миража» на концертах
Десятый арбитражный апелляционный суд вернул жалобу по делу о незаконном исполнении песен группы «Мираж» на концертах бывшей солистки Маргариты Суханкиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.
Речь идет о споре между правообладателем и организатором выступлений певицы. Как следует из документов, на концертах звучали композиции «Музыка нас связала», «Новый герой» и другие без заключенного договора.
Суд указал, что нарушение носило систематический характер. Ранее по этому делу уже была взыскана компенсация за незаконное публичное исполнение произведений, а попытку уменьшить сумму через апелляцию отклонили.
При рассмотрении также учли, что ответчик ранее привлекался к ответственности по схожим эпизодам. Права на репертуар группы принадлежат компании «Мираж-медиа», которая получила их от композитора Андрея Литягина, передает «Радиоточка НСН».
