Суд отклонил жалобу по делу о песнях «Миража» на концертах

Десятый арбитражный апелляционный суд вернул жалобу по делу о незаконном исполнении песен группы «Мираж» на концертах бывшей солистки Маргариты Суханкиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о споре между правообладателем и организатором выступлений певицы. Как следует из документов, на концертах звучали композиции «Музыка нас связала», «Новый герой» и другие без заключенного договора.

Суд указал, что нарушение носило систематический характер. Ранее по этому делу уже была взыскана компенсация за незаконное публичное исполнение произведений, а попытку уменьшить сумму через апелляцию отклонили.

При рассмотрении также учли, что ответчик ранее привлекался к ответственности по схожим эпизодам. Права на репертуар группы принадлежат компании «Мираж-медиа», которая получила их от композитора Андрея Литягина, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: vk.com/mirage_su
ТЕГИ:СудМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры