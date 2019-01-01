Соли в российском хлебе станет меньше

В России появится хлеб с пониженным содержанием соли. Как пишут «Известия», в новом продукте соли будет меньше на 15 процентов.

Предполагается, что это поможет потребителям сформировать более сбалансированный рацион.

Рекомендации по снижению солености продукта разработаны в НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии. Сейчас документ находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.