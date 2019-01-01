Соли в российском хлебе станет меньше
В России появится хлеб с пониженным содержанием соли. Как пишут «Известия», в новом продукте соли будет меньше на 15 процентов.
Предполагается, что это поможет потребителям сформировать более сбалансированный рацион.
Рекомендации по снижению солености продукта разработаны в НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии. Сейчас документ находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.
По словам экспертов, снижение количества соли никак не скажется на вкусе продукта и на процессе его производства.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как хлеб способствует диабету и ожирению.
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