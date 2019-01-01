Общество

Соли в российском хлебе станет меньше

16 мая07:48

В России появится хлеб с пониженным содержанием соли. Как пишут «Известия», в новом продукте соли будет меньше на 15 процентов.

Предполагается, что это поможет потребителям сформировать более сбалансированный рацион.

Рекомендации по снижению солености продукта разработаны в НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии. Сейчас документ находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.

Диетолог рассказала об угрозе диабета от хлеба

По словам экспертов, снижение количества соли никак не скажется на вкусе продукта и на процессе его производства.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как хлеб способствует диабету и ожирению.

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ТЕГИ:ХлебСоль

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