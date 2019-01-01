Диетолог рассказала об угрозе диабета от хлеба

«Пропионат натрия, пропионат кальция добавляются в хлеб в качестве консерванта. Они обладают антибактериальным действием и препятствуют образованию плесени. Продлевают срок хранения. Причем этих добавок в хлебе немало, три грамма на килограмм. В организме пропионаты повышают уровень гормона глюкогона – антагониста инсулина, и стрессового гормона норадреналина. И тот и другой увеличивают уровень сахара в крови. На что поджелудочная железа реагирует выработкой инсулина. Постоянное употребление хлеба в больших количествах будет раздражать поджелудочную железу, в итоге через появление инсулинорезистентности человек может прийти к сахарному диабету второго типа. А в перспективе могут возникнуть проблемы с синтезом гормонов щитовидной железы, что включит новый механизм набора веса», - сказала она.

По словам диетолога, в день стоит есть не больше 100 г хлеба.

«При этом отдавать предпочтение зерновому и цельнозерновому хлебу, а также бездрожжевому. Тогда будет достигнут максимум пользы при минимуме проблем», - заключила она.

Отметим, что от диабета в мире страдают более 400 млн человек.

