«Соленья не горят!» Эксперт МЧС о запретах чердаков для жильцов

Владельцев жилья в многоквартирных домах с января 2021 года ждут изменения правил противопожарного режима. Так, с нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. Также запрещено оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях, а решетки на окнах подвалов должны открываться.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман пояснил НСН, что если речь идет о старых вещах и одежде, то запрет вполне разумен, а вот банки и соления можно разрешить оставить.

«Если стеклянные банки с соленьями не загораживают проходы и другие эвакуационные выходы, то хранить их на цокольных этажах по общей логике противопожарных требований можно, ведь они стеклянные и загореться не могут. Если же там лежит тряпье и барахло, то тут нужно принимать специальные меры», - сказал он.