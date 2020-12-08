«Соленья не горят!» Эксперт МЧС о запретах чердаков для жильцов
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман пояснил НСН, что хранение банок и солений не противоречит противопожарной логике.
Владельцев жилья в многоквартирных домах с января 2021 года ждут изменения правил противопожарного режима. Так, с нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. Также запрещено оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях, а решетки на окнах подвалов должны открываться.
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман пояснил НСН, что если речь идет о старых вещах и одежде, то запрет вполне разумен, а вот банки и соления можно разрешить оставить.
«Если стеклянные банки с соленьями не загораживают проходы и другие эвакуационные выходы, то хранить их на цокольных этажах по общей логике противопожарных требований можно, ведь они стеклянные и загореться не могут. Если же там лежит тряпье и барахло, то тут нужно принимать специальные меры», - сказал он.
По словам профессора, проверка газового оборудования должна проводиться только профессионалами и отдавать ее на откуп потребителям нельзя категорически.
«Самостоятельно допускать жильцов ковыряться в газовом оборудовании нельзя, для этого есть службы эксплуатации», - отметил эксперт.
Он добавил, что есть регламент проверок газового оборудования, и если эти меры прописаны в нормах, то этого должно быть достаточно.
Ранее с 1 октября 2019 года в России утверждены изменения в правила противопожарной безопасности. Они предусматривают, в частности, запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий. Установлены также новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. В больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах.
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