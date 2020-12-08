Владельцев жилья ждут новые запреты в 2021 году

Владельцев жилья в многоквартирных домах ждет как минимум 10 нововведений, сообщает «Прайм».

Они вступят в силу с января 2021 года. Речь идет о правилах противопожарного режима. Так, с нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. При этом газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. По словам экспертов, теоретически, таким образом можно запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца.

Также запрещено оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях, а решетки на окнах подвалов должны открываться.

Еще одно нововведение - все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа, либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

Нарушителей режима могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

Тем временем, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию жилья в регионах РФ.

Положительные заключения на проект закона с некоторыми замечаниями дали профильные министерства и ведомства: Минстрой, Минфин, Минэкономразвития, Минюст и Росреестр, приводит агентство слова одного из авторов инициативы, члена Совета Федерации Олега Мельниченко.

