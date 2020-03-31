«Солдатские матери» выступили за перенос призыва из-за коронавируса

«Мое мнение, как матери, как общественницы, призыв стоило бы сдвинуть из-за коронавируса. У нас осенью часто были просто пневмонии в казармах из-за такой большой скученности. Я не знаю, как они будут по закону соблюдать дистанцию полтора метра. Другое дело, что пока не придет новый призыв нельзя демобилизовать прошлогодних призывников. Не знаю, что будет», - призналась она.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заверял, что призывников в воинских частях отправят под обязательный двухнедельный карантин.

