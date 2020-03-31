«Солдатские матери» выступили за перенос призыва из-за коронавируса

Председатель движения в эфире НСН заявила о неприспособленности казарм к пандемии.



Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 135 тыс. человек с 1 апреля. Как сообщает ТАСС, ранее в Кремле говорили о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с COVID-19.

Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в эфире НСН раскритиковала решение президента.

Шойгу не стал переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса

«Мое мнение, как матери, как общественницы, призыв стоило бы сдвинуть из-за коронавируса. У нас осенью часто были просто пневмонии в казармах из-за такой большой скученности. Я не знаю, как они будут по закону соблюдать дистанцию полтора метра. Другое дело, что пока не придет новый призыв нельзя демобилизовать прошлогодних призывников. Не знаю, что будет», - призналась она.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заверял, что призывников в воинских частях отправят под обязательный двухнедельный карантин.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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