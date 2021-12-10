Сокуров заявил, что огорчен из-за спора с Путиным на заседании СПЧ

Режиссер Александр Сокуров огорчен тем, как прошел его диалог с российским лидером Владимиром Путиным на заседании СПЧ. Об этом режиссер рассказал РБК.

В ходе заседания СПЧ кинорежиссер заявил, что в стране назревает федеративный кризис. В связи с этим Сокуров предложил «отпустить» страны, которые больше не хотят находиться в составе России. Российский лидер попросил не толкать страну к опасной черте.