Сокуров заявил, что огорчен из-за спора с Путиным на заседании СПЧ

Режиссер Александр Сокуров огорчен тем, как прошел его диалог с российским лидером Владимиром Путиным на заседании СПЧ. Об этом режиссер рассказал РБК.

В ходе заседания СПЧ кинорежиссер заявил, что в стране назревает федеративный кризис. В связи с этим Сокуров предложил «отпустить» страны, которые больше не хотят находиться в составе России. Российский лидер попросил не толкать страну к опасной черте.

Песков назвал причину спора Путина и кинорежиссёра Сокурова

Так, Сокуров допускает, что мог не профессионально задать вопрос президенту. Также режиссер подчеркнул, что Путин мог резко ответить, потому что неправильно понял его слова.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН ранее рассказала, на какие вопросы не был готов ответить Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РежиссерВладимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры