За последний год бедных в нашей стране стало меньше на 400 тысяч человек. При этом число россиян, живущих на грани нищеты, составляет почти 13%.

Об этом рассказала «Известиям» вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Самая сложная ситуация сложилась в Тыве, где уровень бедности превысил 40%. Там высок показатель рождаемости, а вот проблемы с рабочими местами более чем актуальными. Особенно тяжело приходится многодетным семьям.

Ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов заявил НСН, что по подсчетам социологов число нуждающихся россиян намного больше.

«Критерии меняют произвольно для того, чтобы подсчитать, кто находится за чертой бедности. Мы, социологи, обычно держимся субъективной оценки. Если люди относятся к категории бедных, значит они бедные. И по нашим данным число бедных в стране составляет 15-17% от общего числа россиян», - считает Бызов.

Подтверждает данные социологов и Росстат. По мартовскому отчету ведомства, число жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн.

Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев указывал, что некоторые из них «просто выживают». «19 млн человек живут так, как жить не должны», — говорил он.