Госдуму осудили за идею сократить срок ожидания перед регистрацией брака
Предложенная депутатами мера никак не упростит жизнь молодоженам, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Сокращение срока между заявлением и регистрацией брака с 30 до 10 дней будет бессмысленным, так как обычно такое решение принимается осознанно, а в экстренных случаях есть какая-то особая причина, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Срок между подачей заявления в ЗАГС и свадьбой предложили сократить - с 30 до 10 дней. По словам депутата Сарданы Авксентьевой, длительное время ожидания создает лишние сложности и неудобства для пар, а также накладывает бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака. Если идею поддержат, пожениться можно будет быстрее и без лишней волокиты. Панфилова не поняла, кому поможет это нововведение.
«В моей практике молодые люди сегодня женятся уже в достаточно немолодом возрасте, обычно после 30. Сегодня молодые люди позднее хотят узаконить свои отношения. Мне кажется, это уже сознательные люди, поэтому 10 дней или 30 – не так важно в этом случае. А если молодежь в 20 лет вступает в брак, количество дней опять не будет существенно влиять на принятие решения, а также на то, что дальше будет происходить в семье. Если кому-то нужно подумать, они подумают и за десять дней», - отметила она.
Панфилова уверена, что предложенная мера никак не упростит жизнь молодоженам.
«При этом эта мера не повлияет особо на что-то, на снижение бюрократических процедур или еще что-то. В каких случаях может срочно приспичить узаконить отношения? Скорее всего, беременность или уход на службу парня, на СВО. Если быстрое решение принимается, это какая-то экстремальная ситуация. Но все равно же нужно будет подавать документы, как это упростит процедуру? Я думаю, здесь особого эффекта не будет. Это бесполезная инициатива. Какая разница, десять или тридцать дней? Поэтому у меня эта инициатива отклика не находит», - подытожила собеседница НСН.
Возраст вступления в брак на территории РФ составляет 18 лет и не должен быть снижен для якобы решения демографических проблем, так как только полноценный родитель может воспитать ребенка, заявила НСН глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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