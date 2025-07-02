Сокращение срока между заявлением и регистрацией брака с 30 до 10 дней будет бессмысленным, так как обычно такое решение принимается осознанно, а в экстренных случаях есть какая-то особая причина, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Срок между подачей заявления в ЗАГС и свадьбой предложили сократить - с 30 до 10 дней. По словам депутата Сарданы Авксентьевой, длительное время ожидания создает лишние сложности и неудобства для пар, а также накладывает бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака. Если идею поддержат, пожениться можно будет быстрее и без лишней волокиты. Панфилова не поняла, кому поможет это нововведение.