Сегодня возраст взросления многими специалистами отодвигается на возраст 25 лет, а некоторые уже говорят и о 30 годах, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет. В разговоре с «Абзацем» он объяснил, что предложение продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних. По его мнению, установление общего порога вступления в брак с 16 лет позволило бы молодым людям без дополнительных бюрократических процедур официально создавать семьи, воспитывать детей в полноценной семейной среде и заключать церковный брак. Рощин назвал эту идею безответственной.