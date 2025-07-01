Психолог Рощин: Возраст взросления подростка отодвинулся к 30 годам
Социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что снижение брачного возраста с 18 до 16 лет – это безответственное решение.
Сегодня возраст взросления многими специалистами отодвигается на возраст 25 лет, а некоторые уже говорят и о 30 годах, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет. В разговоре с «Абзацем» он объяснил, что предложение продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних. По его мнению, установление общего порога вступления в брак с 16 лет позволило бы молодым людям без дополнительных бюрократических процедур официально создавать семьи, воспитывать детей в полноценной семейной среде и заключать церковный брак. Рощин назвал эту идею безответственной.
«По современным представлениям демографов и психологов сегодня в целом сильно отодвигается возраст взросления. Если в XIX веке люди с 12 лет уже считались взрослыми, полностью должны были вести хозяйство и работать, то потом этот возраст взросления отодвигался. В городских условиях это было 18 лет, 21 год. В США считается, что человек стал взрослым в 21 год. Сейчас этот возраст взросления многими специалистами отодвигается на возраст 25 лет, а некоторые уже говорят и о 30 годах. Сейчас молодые люди взрослеют поздно, у них после окончания вуза все еще продолжается детство. Поэтому предложение депутата все-таки безответственно», - объяснил он.
По его словам, молодые люди иногда просто не готовы к детям, поэтому могут сдавать их в детские дома.
«С точки зрения физиологии организм к этому возрасту созрел, девочки вполне могут рожать. Но с точки зрения социальной ответственности, это уже другой вопрос. Многие молодые люди сегодня рожают, но сами остаются детьми. Они не могут по-настоящему ответственно подходить к детям и реально за них отвечать. Часто такие молодые люди даже бросают детей, сдают в детские дома. Сдвигать возраст вступления в брак – это значит переламывать ситуацию, развитие идет в другую сторону», - подытожил собеседник НСН.
Возраст вступления в брак на территории РФ составляет 18 лет и не должен быть снижен для якобы решения демографических проблем, так как только полноценный родитель может воспитать ребенка, заявила НСН глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В московский суд поступило уголовное дело певицы Максаковой
- Ay Yola и Дима Билан представили новую версию мирового хита Homay
- Госсекретаря Дагестана освободили от должности
- В Русском музее завершили реставрацию картины Дейнеки «Покорители космоса»
- Пасечник: В ЛНР сбили 35 украинских беспилотников
- В России грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января
- В Ижевске предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ
- МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова
- Турция повысила стоимость транзита кораблей через Босфор и Дарданеллы
- ВСУ ударили по Донецку ракетами Storm Shadow
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru