Сокращение населения России оказалось больше, чем предполагало правительство
Население России за период с января по октябрь 2020 года сократилось на 382 тысяч человек; этот показатель оказался больше, чем данный ранее прогноз правительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Агентство отмечает, что единый план правительства по достижению национальных целей развития России предполагал, что сокращение численности населения в 2020 году составит 352,5 тыс. человек. По данным кабмина, население России будет сокращаться в течение четырех лет, а прирост начнется только в 2030 году.
Естественная убыль населения, под которой подразумевается превышение количества умерших над родившимися, на фоне пандемии COVID-19 достигла 468 тысяч человек. Это почти в да раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
Миграционный приток смог компенсировать лишь 18% естественной убыли. Причиной этого также стала пандемия и запрет на перемещение между странами. За 10 месяцев 2020 года приток составил 86,1 тысячи человек в сравнении с 222,7 тысячи в 2019 году.
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