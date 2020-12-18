Сокращение населения России оказалось больше, чем предполагало правительство

Агентство отмечает, что единый план правительства по достижению национальных целей развития России предполагал, что сокращение численности населения в 2020 году составит 352,5 тыс. человек. По данным кабмина, население России будет сокращаться в течение четырех лет, а прирост начнется только в 2030 году.

Естественная убыль населения, под которой подразумевается превышение количества умерших над родившимися, на фоне пандемии COVID-19 достигла 468 тысяч человек. Это почти в да раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Миграционный приток смог компенсировать лишь 18% естественной убыли. Причиной этого также стала пандемия и запрет на перемещение между странами. За 10 месяцев 2020 года приток составил 86,1 тысячи человек в сравнении с 222,7 тысячи в 2019 году.

