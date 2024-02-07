Сокамерницами Блиновской оказались кандидат и доктор наук

По его словам, женщина содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук. Все они впервые попали в места лишения свободы.

Отмечается, что не редко соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

