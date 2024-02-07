Сокамерницами Блиновской оказались кандидат и доктор наук
7 февраля 202406:19
Сокамерницами российского блогера Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, женщина содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук. Все они впервые попали в места лишения свободы.
Отмечается, что не редко соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.
Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru