Сокамерницами Блиновской оказались кандидат и доктор наук

Сокамерницами российского блогера Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются ученые, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Адвокат Блиновской: у блогера нет за границей резидентства

По его словам, женщина содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук. Все они впервые попали в места лишения свободы.

Отмечается, что не редко соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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