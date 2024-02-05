Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская хочет получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, такие запросы уже направлены следователю. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.
{{related_post_GlmBnDjKa}}
По ее словам, следователь сообщил, что только на этой неделе дадут понимание, разрешат ли Блиновской свидания и звонки. При этом Сальникова считает, что следствие, вероятно, откажет им в просьбе. Адвокат указала, что разрешение выдают быстро при положительном решении.
Ранее сообщалось, что Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. Указывалось, что она почти не разговаривает с сокамерницами и ничего не ест, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
- Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому кабмину
- В Москве пройдет XIV Всероссийская художественная выставка «Россия»
- Калининградский «Автотор» начнет выпускать электрокары под брендом «Амберавто»
- Кинокритик назвал подходящих на роль Жириновского актеров
- Илон Маск осудил призыв не впускать Карлсона в США после поездки в Россию
- СБУ заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту Резанцеву
- Мурашко: Страны мира все активнее интересуются лекарствами из России
- Лера Кудрявцева поддержала верящую в инопланетян Катю Лель
- Товарооборот России и Бразилии достиг рекордных $11 млрд в прошлом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru