Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО

Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская хочет получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, такие запросы уже направлены следователю. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

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По ее словам, следователь сообщил, что только на этой неделе дадут понимание, разрешат ли Блиновской свидания и звонки. При этом Сальникова считает, что следствие, вероятно, откажет им в просьбе. Адвокат указала, что разрешение выдают быстро при положительном решении.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. Указывалось, что она почти не разговаривает с сокамерницами и ничего не ест, передает «Радиоточка НСН».

