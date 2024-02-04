Адвокат Блиновской: у блогера нет за границей резидентства
4 февраля 202403:31
Блогер Елена Блиновская не является резидентом ни одного из зарубежных стран, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.
По ее словам, у женщины нет никаких активов за границей. Отмечается, что на все российские активы Блиновской были наложены обеспечительные меры.
Ранее стало известно, что в деле Блиновской появился еще один фигурант. По версии следствия, с переводом и обналичиванием средств в обход уплаты налогов Блиновской помогала Адиля Суфьянова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru