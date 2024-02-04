Адвокат Блиновской: у блогера нет за границей резидентства

По ее словам, у женщины нет никаких активов за границей. Отмечается, что на все российские активы Блиновской были наложены обеспечительные меры.

Ранее стало известно, что в деле Блиновской появился еще один фигурант. По версии следствия, с переводом и обналичиванием средств в обход уплаты налогов Блиновской помогала Адиля Суфьянова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

